Μείωση 13,5%, 11% και 45%, στις εξαγωγές της Θεσσαλίας καταγράφεται σε πορτοκάλια, μανταρίνια και μήλα αντίστοιχα, όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης κατά τις παρεμβάσεις του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ. Παράλληλα καταγράφεται και αύξηση των εισαγωγών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, σημείωσε ο κ. Αυγενάκης.

Ο ΥπΑΑΤ αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργική παραγωγή λόγω της κλιματικής και της γεωπολιτικής κρίσης, σημειώνοντας παράλληλα ότι καταγράφονται ζημιές σε ακτινίδια και οπωροφόρες καλλιέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε ο κ. Αυγενάκης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων γεγονότων μέσω χρήσης πόρων, εντός και εκτός ΚΑΠ, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των εργαλείων προστασίας και στήριξης των Ευρωπαίων παραγωγών έναντι των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και της γεωπολιτικής αστάθειας, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Πιερία 80% καταστροφή σοδειάς ακτινιδίων

Ειδικά στην περιοχή της Πιερίας που αντιστοιχεί το 40%-45% των ακτινιδίων της ελληνικής παραγωγής, εκτιμάται ότι έχει καταστραφεί σχεδόν το 80% της αναμενόμενης εσοδείας, που θα επηρεάσει αρνητικά τόσο την ελληνική αγορά όσο και την εξαγωγική δυναμική του προϊόντος.

Θεσσαλία - Στον απόηχο του Daniel

Στην κεντρική Ελλάδα, στην Περιφέρεια Λάρισας, σημειώνονται σοβαρά προβλήματα ακαρπίας και καρπόπτωσης σε πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα τη μείωση της αναμενόμενης παραγωγής. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται ακαρπία σε όλες τις ποικιλίες αμπέλου, λόγω έντονων προσβολών από περονόσπορο κατά το 2023. Εξάλλου, μετά τη μεγάλη καταστροφή Daniel στη Θεσσαλία, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Συγκεκριμένα, έχει προκύψει η ανάγκη επανασποράς, λόγω των βροχοπτώσεων της άνοιξης και των φερτών υλικών από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα που παρεμπόδισαν το ομαλό φύτρωμα, ανεβάζοντας το κόστος για τους ήδη πληττόμενους παραγωγούς.

Όσον αφορά τις εξαγωγές ο κ. Αυγενάκης σημείωσε ότι στα πορτοκάλια, τα μανταρίνια και τα μήλα, καταγράφεται μείωση 13,5%, 11% και 45%, αντίστοιχα με παράλληλη αύξηση των εισαγωγών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία. Παράλληλα αναφέρθηκε στα προβλήματα μικρποκαρπίας αλλά και στην υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας που κάνει τα πορτοκάλια της ακόμη πιο ανταγωνιστικά.

Συμπερασματικά, είπε ότι τα προβλήματα που περιέγραψε «καταδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης των εργαλείων προστασίας και στήριξης των Ευρωπαίων παραγωγών, προκειμένου να θωρακίσουμε τον ευάλωτο γεωργικό τομέα και να αποτρέψουμε φαινόμενα εγκατάλειψης σημαντικών καλλιεργειών για την Ένωση με στόχο την επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία της».

Μέτρα για την αντιμετώπιση θεομηνιών

Με στόχο την άμεση αντιμετώπιση επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και θεομηνιών ο Έλληνας ΥπΑΑΤ πρότεινε να υπάρχει:

Δυνατότητα διάθεσης του 2% του προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Έχουμε εκφράσει πολλές φορές τη στήριξή μας σε αυτή την πρόταση Κροατίας, Σλοβενίας και κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί άμεσα από την Επιτροπή και για την τρέχουσα περίοδο, καθώς είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη και δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.

Σύσταση Ειδικού Ταμείου για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Αύξηση του Γεωργικού Αποθεματικού. Μια πρόσφορη λύση, και θα συμφωνήσω με τον Πορτογάλο συνάδελφο, είναι η μεταφορά στο γεωργικό αποθεματικό κονδυλίων που αποδεσμεύονται, όταν δεν υφίσταται πλέον ο λόγος που αρχικά έγινε η δέσμευση, στο πλαίσιο των πιστώσεων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου που κατανέμονται πρωτίστως για τη γεωργία.

Σημειώνεται πως οι παραπάνω προτάσεις έχουν συζητηθεί και στο πλαίσιο του EU MED 9 κι έχουν ομόφωνα συμφωνήσει όλες οι χώρες.

