Μιχαηλίδου: Σύνταξη για 25.000 πολίτες με χρέη έως 30.000 ευρώ σε ΕΦΚΑ

Περίπου 25.000 πολίτες με χρέη έως 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ μπορούν να πάρουν σύνταξη, δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ACTION 24.

Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου είπε τα εξής: «Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), βάσει της οποίας αυξάνεται κατά 50% το πλαφόν για οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ. Θέλουμε πολίτες που να μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να πάρουν τη σύνταξή τους, δεν θέλουμε οφειλέτες. Οι προϋποθέσεις, για να ενταχθούν στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, είναι να μην έχουν καταθέσεις που να ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ και να έχουν πληρώσει τις εισφορές τους τουλάχιστον για 20 χρόνια. Το 60% της σύνταξής τους θα παρακρατείται από τον ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση του χρέους τους και, στη συνέχεια, θα μπαίνουν, όπως και οι υπόλοιποι οφειλέτες, στις 60 δόσεις. Υπολογίζουμε ότι από την εν λόγω ρύθμιση θα επωφεληθούν 25.000 συμπολίτες μας.

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή μπορούν να επωφεληθούν και όσοι έχουν κάνει παλαιότερα αίτηση συνταξιοδότησης και δεν προχώρησε, επειδή είχαν χρέη στον ΕΦΚΑ πάνω από 20.000 ευρώ».

Για τους γιατρούς των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι, σήμερα, παρατάθηκε έως τις 2 Ιουνίου 2024 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη 700 επιπλέον γιατρών στα ΚΕΠΑ, ώστε να λάβουμε περισσότερες αιτήσεις.

Όπως σημείωσε, «για ολόκληρη την Ελλάδα, υπήρχαν μόνο 500 γιατρούς ΚΕΠΑ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας με αναπηρία. Εμείς τους υπερδιπλασιάζουμε, φτάνοντας στους 1.200, βάζουμε νέες ειδικότητες, όπως παιδίατρους, ψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους και ρευματολόγους και αυξάνουμε τις αμοιβές τους κατά 50%. Καλούμε τους γιατρούς να μπουν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και να εγγραφούν, σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα».

Σε ερώτηση σχετικά με την περιοδεία, ενόψει των ευρωεκλογών, η κ. Μιχαηλίδου απάντησε τα ακόλουθα: «Βρίσκομαι στην Νάξο, μαζί τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκο Μηλαπίδη, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη και τους διοικητές του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, ώστε να δούμε τα προβλήματα των κατοίκων της από κοντά. Ο τουριστικός κλάδος έχει μία από τις καλύτερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με μισθούς πολύ παραπάνω από τον βασικό και ευέλικτα ωράρια. Μέσα από τους συνεχείς και εντατικούς ελέγχους, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού απολαμβάνουν όχι μόνο δίκαιες αμοιβές, αλλά και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και στέγασης. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν βασικό πυλώνα της πολιτικής μας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε τυχόν παραβάσεις, διασφαλίζοντας ότι οι συνθήκες εργασίας στον τουρισμό είναι αντάξιες των προσδοκιών και των αναγκών των εργαζομένων. Παράλληλα, βρισκόμαστε και δίπλα στους ξενοδόχους, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένα εργατικά χέρια. Μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, έχουμε ήδη καταρτίσει 220.000 συμπολίτες μας, ενώ, τον Απρίλιο, σημειώσαμε ρεκόρ νέων θέσεων απασχόλησης, αγγίζοντας τις 170.000».

Αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι δεν πρόκειται για μία αλλαγή που θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. «Είμαστε σε ένα πιλοτικό στάδιο, ώστε να προσαρμοστεί και η αγορά εργασίας, αλλά και οι πολίτες. Μέχρι σήμερα, στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει μία μεγάλη αδικία. Εάν ένας συμπολίτης μας εργάζεται έναν χρόνο με τον κατώτατο μισθό και ένας άλλος εργάζεται 20 χρόνια με μισθό, ύψους 2.000 ευρώ και χάσουν τη δουλειά τους, θα λάβουν το ίδιο ακριβώς επίδομα ανεργίας. Εμείς θέλουμε να υπάρχει αναλογικότητα, δηλαδή αυτός που δουλεύει για περισσότερα χρόνια και με υψηλότερες αποδοχές να δικαιούται και υψηλότερο επίδομα ανεργίας» διευκρίνισε η υπουργός Εργασίας.

Τέλος, για τις κατασκηνώσεις, η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι 37.000 παιδιά, ηλικίας από 6 μέχρι 16 ετών, μπορούν να πάνε κατασκήνωση τουλάχιστον για δύο εβδομάδες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ είναι ακόμη ανοιχτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

