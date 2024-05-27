Ποσό ύψους 3,3 δισ. ευρώ προτίθεται να επενδύσει ο όμιλος Mytilineos σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ιταλία τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όπως ανέφερε ο Chief Executive Director, Energy του ομίλου, Γιάννης Καλαφατάς, μεταδίδει το Reuters.

Μιλώντας σε εταιρική εκδήλωση στην Ιταλία, ο κ. Καλαφατάς δήλωσε επίσης πως ο όμιλος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για dual listing στην αγορά του Λονδίνου, έχοντας επιλέξει ως συμβούλους τη Morgan Stanley και την Citi.

Στο στόχαστρο του Ευ. Μυτιληναίου η Κομισιόν

Οπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ο ισχυρός άντρας του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας σε συνέδριο στη Φλωρεντία, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Eurometaux, άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές που πλήττουν τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας, σχολιάζοντας πως το ενεργειακό κόστος είναι κατά πολύ υψηλότερο στην Ευρώπη, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απερχόμενη Επιτροπή ήταν όσο πιο «πράσινη» θα μπορούσε να είναι. Νομίζω ότι η «πράσινη» μετάβαση ήταν νούμερο 1 στη λίστα στην αρχή, τώρα δεν ξέρω αν η «πράσινη» μετάβαση είναι καθόλου στη λίστα. Πρέπει να συνδυάσουμε την πράσινη μετάβαση, την απεξάρτηση της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές με μια υγιή βιομηχανία γιατί έτσι θα προχωρήσουμε περαιτέρω.»

Πηγή: skai.gr

