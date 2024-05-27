Δήμος Αγράφων: Δίνει επίδομα παιδιού ύψους 3.000 ευρώ

Τις διαδικασίες για την ενίσχυση με ποσό 3.000 ευρώ αδύναμων οικογενειών οι οποίες απέκτησαν παιδί το 2023 έχει ήδη ξεκινήσει ο Δήμος Αγράφων.

Την κίνηση είχε προαναγγείλει τον Οκτώβριο του 2023 ο Δήμαρχος Αγράφων ενώ το ποσό που θα διανεμηθεί είναι διπλάσιο σε σχέση με το περυσινό.

Ειδικότερα, ο Δήμος σε ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει πως "η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση, 3.000 ευρώ αδύναμων οικογενειών που απέκτησαν τέκνο το 2023 με βάση την υπ’ αριθμ.: 3-34/31-01-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινά από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα ή ηλεκτρονικά στο info@agrafa.gr επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ώστε να αξιολογηθούν από την τριμελή επιτροπή.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση ενδιαφέροντος

Φορολογική δήλωση – Ε1 (2023).

Εκκαθαριστικό σημείωμα (2023).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου.

IBAN λογαριασμού με πρώτο δικαιούχο τον αιτών/αιτούσα. (Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας αποδεικτικό επιμέλειας τέκνου).

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Τα κριτήρια είναι αρχικά οικονομικά και οι οικογένειες θα πρέπει να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως και 20.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε υφιστάμενο τέκνο, ενώ απαραίτητα θα πρέπει όχι μόνο να είναι δημότες του Δήμου Αγράφων, αλλά και να κατοικούν μόνιμα στην περιοχή."

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.