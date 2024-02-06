Μείωση του ΕΦΚ: Οι ευεργετικές επιπτώσεις στα αλκοολούχα ποτά

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αύξηση φορολογικών εσόδων, αύξηση ΑΕΠ, αύξηση απασχόλησης, μείωση λαθρεμπορίου. Είναι μόνο μερικές από τις ευεργετικές επιπτώσεις που θα είχε μια σταδιακή μείωση του ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά από τις 2.550€ ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης στα 1800€ σε ορίζοντα τριετίας (2024-2026), τις οποίες παρουσιάζει σε ειδική έκθεσή του το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Μια τέτοια μείωση στον ΕΦΚ θα πρόσθετε κατά την εξεταζόμενη τριετία 325 εκατ€ στο ΑΕΠ και θα αύξανε τις θέσεις απασχόλησης κατά 11.300.

Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 8εκατ€, αφού οι απώλειες των 93εκατ€ από τη μείωση του ΕΦΚ θα αντισταθμιστούν σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΟΒΕ από την αύξηση 59εκατ€ στα έσοδα από ΦΠΑ (λόγω της αύξησης των πωλήσεων), τα επιπλέον 11εκατ€ από το φόρο στα κέρδη των επιχειρήσεων και τα 31εκατ€ επιπλέον από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εξαιτίας της αύξησης της απασχόλησης. Χωρίς την μείωση οι πωλήσεις θα αυξηθούν έως το 2026 από τα 5,3εκατ στα 6,1. Με τη μείωση οι πωλήσεις θα φτάσουν τα 6,7εκατ€

Η μείωση του ΕΦΚ αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση της τιμής λιανικής μιας τυπικής φιάλης κατά περίπου 11%.

Στο ουίσκι η μείωση αναμένεται να είναι 11,4%, 12,1% στη βότκα, 11,5% και 10,6% στο ούζο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές στα αλκοολούχα ποτά είναι στην Ελλάδα οι τρίτες υψηλότερες πίσω μόνο Φινλανδία και Ιρλανδία.

Υπολογίζεται επίσης ότι αναμένεται να αυξηθεί η ενσωμάτωση κατανάλωσης στις νόμιμες οδούς σε όλα τα στάδια της κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων του τουρισμού και της εστίασης κατά περίπου 4%. Υπολογίζεται ότι τα δημόσια ταμεία χάνουν έσοδα 71,5εκατ€ εξαιτίας του λαθρεμπορίου αλκοόλ με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τις μεγαλύτερες απώλειες πωλήσεων πίσω από τη Λιθουανία.

Ταυτόχρονα θα εξορθολογιστεί το φορολογικό πλαίσιο και η χώρα μας θα πλησιάσει περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κυρίως τις ευθέως ανταγωνιστικές σε εμάς τουριστικά χώρες όπως την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2009-2022 ο ΕΦΚ των αλκοολούχων στην Ελλάδα αυξήθηκε 95% που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη.

Η μείωση της φορολόγησης αποτελεί επίσης από μόνη της κίνητρο επενδύσεων σε ένα κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται περί τις 350 επιχειρήσεις, το οποίο σημαίνει αύξηση της παραγωγής και ενίσχυση της βιωσιμότητας τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.