Μεγαλώνει το δίκτυο καταστημάτων της ΔΕΗ - Πέντε νέα καταστήματα στην Αθήνα Οικονομία 12:36, 15.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συνολικά, τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα και Pop-Up καταστήματα ΔΕΗ έχουν φτάσει τα 15 με τον μετασχηματισμό του δικτύου καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα