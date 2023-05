Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε νέα διευθύνουσα σύμβουλο για το Τwitter

Νέα διευθύνουσα σύμβουλο στο Twitter, η οποία θα τον διαδεχθεί τις προσεχείς εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ.



Όπως ανέφερε, η νέα διευθύνουσα σύμβουλος θα αναλάβει καθήκοντα στην Twitter Inc., η οποία άλλαξε πρόσφατα το όνομά της σε X Corp.



Ο Μασκ δεν κατονόμασε το πρόσωπο που θα τον διαδεχτεί, όμως σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται πηγές, η Λίντα Γιακαρίνο, επικεφαλής στο τμήμα διαφήμισης του NBC Universal, βρισκόταν σε συζητήσεις για τη θέση.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.