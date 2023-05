Όχι πια μόνο μηνύματα: Το Twitter θα αποκτήσει δυνατότητα για τηλεφωνικές κλήσεις, λέει ο Μασκ

Όχι πια μόνο μηνύματα… Ο Ίλον Μασκ δεν έχει κρύψει τη φιλοδοξία του το Twitter να ανταγωνιστεί άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Viber με μια «υπερεφαρμογή», και οι αλλαγές επίκεινται σύντομα.



Ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα θα προσθέσει δυνατότητες τηλεφωνικής επικοινωνίας και επικοινωνίας μέσω βίντεο, επιτρέποντας στους χρήστες να επικοινωνούν με οποιονδήποτε στην πλατφόρμα χωρίς να χρειάζεται να μοιράζονται τον αριθμό τηλεφώνου τους.



With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…