Γεωργιάδης για ξεπάγωμα τριετιών: Δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας Οικονομία 11:18, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το ξεπάγωμα των τριετιών ήταν προεκλογική δέσμευση, ήταν βούληση, όχι έπεα πτερόεντα, τόνισε ο υπουργός Εργασίας