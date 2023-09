Ποιοι ωφελούνται από το ξεπάγωμα των τριετιών Οικονομία 06:46, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με το ξεπάγωμα των τριετιών είναι σαν ο χρόνος να ξαναρχίζει από τον Φεβρουάριο του 2012 και να μην συνέβη τίποτε στο ενδιάμεσο διάστημα των 11 ετών εξού και δεν υπάρχει αναδρομικότητα