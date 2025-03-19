Ξεπέρασαν τις 171.000 οι αιτήσεις για τα «Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω θερμοσίφωνα»

Το ρεκόρ αιτήσεων που καταγράφηκε για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας «Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω Θερμοσίφωνα», που έχουν ξεπεράσει τις 171.000 αιτήσεις, οδήγησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να παρατείνει τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία στους υποψήφιους δικαιούχους που δεν είχαν καταφέρει μέχρι τώρα να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να καταθέσουν αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δράσης 16994 «Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση» του RePowerEU, το υπουργείο υλοποιεί επτά (7) προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Εχθές, το υπουργείο ανακοίνωσε την παράταση της υποβολής αιτήσεων και για τα επτά ανωτέρω προγράμματα.

Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των αιτήσεων για κάθε ένα από τα προγράμματα έχει ως εξής:

1. Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025»

• Συνολικός αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων: 24.262

o Πληγέντες – Σεισμόπληκτοι: 8.372

o Ευάλωτα Νοικοκυριά: 3.002

o ΑΜΕΑ: 3.385

• Συνολικός αριθμός αποθηκευμένων αιτήσεων: 86.885

2. Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

• Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων για Θερμοσίφωνο: 90.788

• Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων για Αντλίας Θερμότητας: 56.253

• Σύνολο: 147.041

3. Πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»

• Συνολικός αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων: 105

• Συνολικός αριθμός αποθηκευμένων αιτήσεων: 551

4. Πρόγραμμα «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Ορεινών Τουριστικών Καταλυμάτων»

• Συνολικός αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων: 14

• Συνολικός αριθμός αποθηκευμένων αιτήσεων: 160

5. Πρόγραμμα «Φοίβος»

• Συνολικός αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων: 23

• Συνολικός αριθμός αποθηκευμένων αιτήσεων: 50

6. Πρόγραμμα «Αθηνά»

• Συνολικός αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων: 99

• Συνολικός αριθμός αποθηκευμένων αιτήσεων: 105

7. Πρόγραμμα «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης»

• Συνολικός αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων: -

• Συνολικός αριθμός αποθηκευμένων αιτήσεων: 10



