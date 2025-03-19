Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη θετική προκαταρκτική της αξιολόγηση για το 5ο αίτημα εκταμίευσης προς την Ελλάδα πόρων ύψους 3,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά από την εκπλήρωση 32 οροσήμων και στόχων.

Με τη θετική αξιολόγηση της Επιτροπής και την αναμενόμενη εκταμίευση, το σύνολο των εκπληρωμένων οροσήμων του Ελληνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» θα ανέλθει σε 35% του συνόλου και οι εκταμιεύσεις πόρων στο 59% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το αίτημα πληρωμής είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς επιτεύχθηκαν 29 ορόσημα από το σκέλος των επιχορηγήσεων και 3 ορόσημα από το δανειακό σκέλος.

Για το σκέλος των επιχορηγήσεων, τα ορόσημα περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη συμβασιοποίηση έργων όπως η εκπόνηση των πολεοδομικών σχεδίων σε 750 δημοτικές ενότητες σε ολόκληρη τη χώρα και περισσότερες από 65 στρατηγικές αστικές αναπλάσεις σε δήμους της χώρας - μεταξύ των οποίων οι αναπλάσεις του Βοτανικού και της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το έργα του σχεδίου δασικής προστασίας «antiNERO», των αναδασώσεων καθώς και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στον Έβρο και τη Ροδόπη.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν: οι εγκρίσεις για πάνω από 20 κέντρα καινοτομίας στα Πανεπιστήμια και 70 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων με ιδιωτικές επιχειρήσεις, η ενεργειακή αναβάθμιση 8.000 επιπλέον κατοικιών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», η προκήρυξη νέων προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Επίσης, προωθήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η επιτάχυνση της επιστροφής ΦΠΑ, η ολοκλήρωση σε ποσοστό 85% της κτηματογράφησης από το Εθνικό Κτηματολόγιο, το νομοθετικό πλαίσιο για τη μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις κ.ά.

Για το δανειακό σκέλος, αντίστοιχα, τα ορόσημα αφορούσαν στη συμβασιοποίηση δανειακών πόρων ΤΑΑ ύψους άνω των 7 δισ. ευρώ καθώς και στην ενεργοποίηση των προγραμμάτων για τη στέγαση «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει τη θετική της αξιολόγηση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τη γνωμοδότησή της στις αρχές Απριλίου. Θα ακολουθήσει η έκδοση της τελικής απόφασης, για την εκταμίευση των 3,1 δισ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ακόμα μια έμπρακτη απόδειξη της επιτυχούς πορείας υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ. Έχοντας πετύχει όλους τους στόχους και τα ορόσημα που είχαν τεθεί, με την εκταμίευση επιπλέον πόρων ύψους 3,1 δισ. ευρώ προς τη χώρα, σχεδόν το 60% του συνολικού προϋπολογισμού των κονδυλίων που μας αναλογούν φτάνουν στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία. Ενισχύοντας τις υποδομές, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών, διατηρούμε την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Πατρίδα».

Ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Η σημερινή, θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 5ο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας από το Ταμείο Ανάκαμψης, δρομολογεί την εκταμίευση των 3,1 δισ. ευρώ και σηματοδοτεί την εκπλήρωση του 35% των οροσήμων του Σχεδίου μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη συνεπή, αποτελεσματική εφαρμογή του ελληνικού σχεδίου και την πρόοδο στην επίτευξη των οροσήμων και στόχων που έχουν τεθεί».



