Επιθεώρηση Εργασίας: Νέοι έλεγχοι και πρόστιμα 155.400 ευρώ σε οδικές μεταφορές

Σε 155.400 ευρώ ανέρχονται τα νέα πρόστιμα που επέβαλε η Επιθεώρηση Εργασίας, μετά από πρόσφατους ελέγχους σε οδικές μεταφορές.

Ελέγχθηκαν, σε συνεργασία με την Τροχαία, 396 οχήματα και διαπιστώθηκαν 116 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Μεταξύ αυτών διαπιστώθηκε και η απασχόληση 11 αδήλωτων οδηγών.

Οι παραβάσεις αφορούν σε αδήλωτη εργασία, μη επίδειξη βιβλίου δρομολογίων, μη εφοδιασμό και φύλαξη βιβλίου δρομολογίων, μη χορήγηση κανονικής άδειας, μη εφοδιασμό με απόσπασμα πίνακα προσωπικού, χρονικά όρια εργασίας (μη καταχώριση υπερωριακής απασχόλησης στην Εργάνη, μη υποβολή δήλωσης οργάνωσης χρόνου εργασίας, παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης).

Πηγή: skai.gr

