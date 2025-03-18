Την παράταση της υποβολής αιτήσεων σε επτά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως τις 13 Απριλίου του 2025.

Επιπλέον, για τα προγράμματα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», «Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων», «Αθηνά», «Φοίβος» και «Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης στις ΔΕΥΑ», η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου του 2025.

Τέλος, για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις» η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου του 2025. Τα προαναφερθέντα προγράμματα προκηρύχθηκαν στις αρχές του έτους.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προέβη σε αυτή την οριζόντια παράταση για τα επτά προγράμματα, με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψήφιων δικαιούχων στην προσπάθεια συλλογής και ορθής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται στους οδηγούς των προγραμμάτων.

Ειδικότερα, στα προγράμματα, συνολικού ύψους 872,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Εξοικονομώ 2025 (396,1 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και συγκεκριμένα σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιοκτήτες ή μισθωτές που πληρούν τους όρους συμμετοχής που ορίζονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα (αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεων και ειδικό προϋπολογισμό):

• Για τη στήριξη οικογενειών με μέλος/μέλη ΑμεΑ.

• Οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα.

• Ευάλωτων νοικοκυριών (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων).

• Πληγέντων (σεισμόπληκτοι και πλημμυροπαθείς).

Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται οι εξής: αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση-τοποθέτηση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo2025.gov.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 213 15 13 745 (καθημερινές, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.).

Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα (223,2 εκατ. ευρώ)

Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των νοικοκυριών για την εγκατάσταση νέων ηλιακών θερμαντήρων νερού ή/και συστημάτων αντλίας θερμότητας σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχεται και η δυνατότητα αντικατάστασης ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμαντήρων παλαιάς τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η πρόβλεψη δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να τοποθετήσουν τον παραπάνω επιλέξιμο εξοπλισμό στην οικία τους (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενοικιαζόμενη ή παραχωρούμενη).

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 213 15 13 753 (καθημερινές, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.).

Αθηνά (37,2 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων στο σύνολο της Επικράτειας.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) αυτών, που λειτουργούν δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

Καλύπτονται παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για τα τεχνικά συστήματα (π.χ. για θέρμανση, ψύξη), καθώς και σε ευπαθή σημεία του κτιρίου, τα οποία επιτρέπουν θερμικές απώλειες (π.χ. κουφώματα, οροφές, κ.λπ.).

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-scholeia.gov.gr/go-beyond/.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 213 151 3740 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.).

Φοίβος (12,4 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο σύνολο της Επικράτειας.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και τα ΝΠΔΔ αυτών, που λειτουργούν δημοτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σχετίζεται με παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών (π.χ. θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων και υγρομόνωση οροφών, αντικατάσταση διαφανών στοιχείων, όπως κουφώματα και υαλώσεις, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, κ.λπ.).

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-scholeia.gov.gr/go-beyond/.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 213 151 3740 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.).

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ορεινών τουριστικών καταλυμάτων (10 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση ορεινών, τουριστικών καταλυμάτων. Το 10% του προϋπολογισμού του θα διατεθεί, αποκλειστικά, σε παραδοσιακά-διατηρητέα κτίρια (1 εκατ. ευρώ) και το 90% (9 εκατ. ευρώ) σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια ορεινών τουριστικών καταλυμάτων.

Καλύπτονται δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και υποστηρικτικές δαπάνες, όπως. για υπηρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αίτησης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://oreinaxenodochia.gov.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 213 151 3740 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.).

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (40 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα, στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης τουλάχιστον κατά 20% και των εκπομπών CO₂ κατά 20% ετησίως, μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας στα αντλιοστάσια των ΔΕΥΑ.

Οι επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

• Άμεσες Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, που περιλαμβάνουν βελτιώσεις εξοπλισμού σε αντλιοστάσια και υποστήριξη μέσω ενεργειακών ελέγχων και προετοιμασίας φακέλων.

• Στρατηγικές Μελέτες Μακροπρόθεσμης Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://deya-repower.gov.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 213 151 3740 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.).

Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις (153,7 εκατ. ευρώ)

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ή για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε υφιστάμενα, ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις, επιδοτείται, αποκλειστικά, το σύστημα αποθήκευσης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro-fotovoltaika.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 213 151 3740 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.).

Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Πηγή: skai.gr

