Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΤτΕ: Πλεόνασμα €2,14 δισ. στο πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 11,636 δισ. ευρώ, από 10,696 δισ. ευρώ πέρυσι. 

Τράπεζα της Ελλάδος

Πλεόνασμα 2,139 δισ. ευρώ παρουσίασε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος, έναντι πλεονάσματος 2,186 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Την ίδια περίοδο, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 836 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 346 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 11,636 δισ. ευρώ, από 10,696 δισ. ευρώ πέρυσι. 

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 10,781 δισ. ευρώ, από 9,552 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2024.

Καθαρές δανειακές ανάγκες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τράπεζα της Ελλάδος κρατικός προϋπολογισμός πρωτογενές πλεόνασμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark