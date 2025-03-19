ΤτΕ: Πλεόνασμα €2,14 δισ. στο πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο

Πλεόνασμα 2,139 δισ. ευρώ παρουσίασε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος, έναντι πλεονάσματος 2,186 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Την ίδια περίοδο, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 836 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 346 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 11,636 δισ. ευρώ, από 10,696 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 10,781 δισ. ευρώ, από 9,552 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2024.

Πηγή: skai.gr

