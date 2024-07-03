Ξένα ΜΜΕ για την εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα: Βάρβαρο μέτρο- Βήμα προς τα πίσω

Τη στιγμή που στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες γίνονται συζητήσεις για τη θέσπιση τετραήμερης εργασίας, η Ελλάδα αυξάνει τις ημέρες, φτάνοντας τις 6 την εβδομάδα.

Μερίδα του διεθνούς τύπου ασχολήθηκε εκτενώς με το μέτρο, εξετάζοντας το κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικό στη χώρα που, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, το μότο της είναι το «σιγά - σιγά».

Αρχικά ο Guardian χαρακτηρίζει το βήμα «ανορθόδοξο» και «βάρβαρο», στο ρεπορτάζ του με τίτλο «η Ελλάδα εισάγει την εξαήμερη εβδομάδα εργασίας με προσανατολισμό στην ανάπτυξη».

Τονίζει ωστόσο ότι η Ελλάδα που κάποτε «βρισκόταν στο επίκεντρο της χειρότερης χρηματοπιστωτικής κρίσης της ηπείρου έχει αντιστρέψει ξανά την τάση, εισάγοντας μια εβδομάδα εργασίας 48 ωρών. Το μέτρο, που χαρακτηρίστηκε «βάρβαρο» από τα συνδικάτα, τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα».

Μάλιστα στο ίδιο θέμα, φιλοξενούνται απόψεις συνδικαλιστών, όπως του Ακη Σωτηρόπουλου από την ΑΔΕΔΥ που τάσσεται κατά του μέτρου τονίζοντας: «Όταν σχεδόν κάθε άλλη πολιτισμένη χώρα θεσπίζει τετραήμερη εβδομάδα, η Ελλάδα αποφασίζει να πάει στον άλλο δρόμο».

Γίνεται επίσης αναφορά στην κυβερνητική πολιτική, δεδομένης της μετανάστευσης περί των 500.000 νέων καταρτισμένων και πτυχιούχων από το 2009 οπότε και ξέσπασε στη χώρα η οικονομική κρίση. Γεγονός που όπως, εκτιμάται, έπαιξε καθοριστικό παράγοντα για την κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη, που λαμβάνει το μέτρο λόγω των διπλών κινδύνων της συρρίκνωσης του πληθυσμού και της έλλειψης ειδικευμένων εργαζομένων.

Πού θα ισχύσει το μέτρο

Το πρόγραμμα των έξι ημερών, θα ισχύει μόνο για ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο της παρατεταμένης εργάσιμης εβδομάδας, το προσωπικό σε επιλεγμένους κλάδους στη βιομηχανία θα έχει τη δυνατότητα να εργάζεται 2 επιπλέον ώρες την ημέρα ή μια επιπλέον 8ωρη βάρδια, με πρόσθετη αμοιβή 40% που προστίθεται στο ημερομίσθιο.

«Οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές, υποστηρίζει η κεντροδεξιά κυβέρνηση, θα λύσει το ζήτημα των εργαζομένων που δεν πληρώνονται για υπερωρίες, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίσει το διάχυτο πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας. Ο πυρήνας αυτής της νομοθεσίας είναι φιλικός προς τους εργαζόμενους, είναι βαθιά προσανατολισμένος στην ανάπτυξη», είπε ο Μητσοτάκης πριν το ελληνικό κοινοβούλιο εγκρίνει τον νόμο. «Και φέρνει την Ελλάδα σε ευθυγράμμιση με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Όμως οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Σε μια χώρα που δεν έχει σχεδόν καμία παράδοση επιθεωρήσεων στο χώρο εργασίας, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η μεταρρύθμιση ηχεί τελικά τον κώδωνα του θανάτου της πενθήμερης εργάσιμης εβδομάδας, κυρίως επειδή επιτρέπει στους εργοδότες να υπαγορεύουν εάν απαιτείται η έκτη ημέρα εργασίας.

Για τους αντιπάλους, που έχουν ήδη βγει στους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η μεταρρύθμιση διαβρώνει τη νομική προστασία και αναιρεί τα μακροχρόνια κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων στο όνομα της ευελιξίας, σημειώνεται επίσης στο ίδιος άρθρο.

Στην αντίπερα όχθη - παραδείγματα χωρών με 4ημερη εργασία

O Guardian αναφέρει επίσης στοιχεία από δοκιμασμένα τετραήμερα εβδομαδιαία προγράμματα που έχουν επανειλημμένα δείξει αυξημένα επίπεδα παραγωγικότητας.

Το Βέλγιο το 2022 θέσπισε νομοθεσία για να δώσει στους εργαζομένους το νόμιμο δικαίωμα να κατανέμουν την εβδομάδα εργασίας τους σε τέσσερις ημέρες αντί για πέντε, και πιλοτικά προγράμματα έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Νότια Αφρική και ο Καναδάς.

Οι Έλληνες εργάζονται ήδη τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, έχοντας κατά μέσο όρο 41 ώρες την εβδομάδα σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat, και έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι αμείβονται πολύ λιγότερο. Η αριστερή αντιπολίτευση έχει συχνά κατακρίνει «τους βουλγαρικούς μισθούς σε μια χώρα βρετανικών τιμών», υποστηρίζοντας ότι το φαινόμενο έχει επιδεινώσει μόνο τη διαρροή εγκεφάλων.

«Αυτό που ουσιαστικά λέει η κυβέρνηση είναι «πήγαινε και δούλεψε περισσότερο, θα κάνουμε τα στραβά μάτια ακόμα κι αν είσαι συνταξιούχος», είπε ο Γρηγόρης Καλομοίρης, επικεφαλής του σωματείου συνταξιούχων εκπαιδευτικών.

«Γνωρίζει ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων, με μέσο μηνιαίο μισθό 900 ευρώ, μπορεί να επιβιώσει μόνο μέχρι τις 20 του μήνα. Αυτό το τελευταίο βάρβαρο μέτρο δεν πρόκειται να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού και πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι είναι πολύ άδικο για τους άνεργους νέους Έλληνες που μπορεί να μην έχουν ποτέ δουλειά».

Βήμα προς τα πίσω

Για «σημαντικό βήμα προς τα πίσω» κάνει λόγο CNBC το οποίο στο άρθρο του φιλοξενεί την άποψη του Γιώργου Κατσαμπέκη, λέκτορα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Loughborough της Βρετανίας. Ο ίδιος είπε ότι η ρύθμιση εισάγεται σε ένα εργατικό δυναμικό που εργάζεται ήδη τις περισσότερες ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εργάζονται περισσότερο από εκείνους στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και άλλους στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι βρέθηκε ότι εργάστηκαν κατά μέσο όρο 1.886 ώρες το 2022, περισσότερες από τον μέσο όρο των ΗΠΑ 1.811 και τον μέσο όρο της ΕΕ 1.571.

«Οι Έλληνες εργάζονται ήδη τις περισσότερες ώρες την εβδομάδα στην Ευρώπη. Τώρα μπορεί να αναγκαστούν να εργαστούν για έκτη μέρα, μετά από αυτήν την ελληνική [κυβερνητική] απόφαση», δήλωσε ο John O’Brennan, καθηγητής του δικαίου της ΕΕ από το Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας. «Είναι γελοίο, αντιτίθεται στη μετάβαση σε τέσσερις ημέρες εβδομάδες στις περισσότερες πολιτισμένες χώρες», πρόσθεσε.

Παράλληλα το άρθρο παραθέτει στοιχεία από έρευνα, σύμφωνα με την οποία όλοι οι διευθυντές και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών που συμμετείχαν στη δοκιμή είπαν ότι μια τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα είχε θετική επίδραση στον οργανισμό τους, με περισσότερους από τους μισούς να περιγράφουν τον αντίκτυπο ως «πολύ θετικό».

Πώς θα αποδώσει το μέτρο στη χώρα

Αμφιβολίες κατά το πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική η εξαήμερη εργασία στη χώρα που έχει μότο το «σιγά, σιγά» εκφράζονται στο σχετικό άρθρο του Businesseinsider.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στη χώρα που φημίζεται για τον χαλαρό ρυθμό της ζωής, τον πολιτισμό, την ιστορία και τα καθαρά μεσογειακά νερά της, θα είναι πιο δύσκολο για ορισμένους εργαζόμενους να ασπαστούν τη φιλοσοφία της εξαήμερης εβδομάδας εργασίας.

Η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι η μετάβαση σε μια εβδομάδα εργασίας 48 ωρών, θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγικότητα εν μέσω μείωσης του πληθυσμού και έλλειψης ειδικευμένων εργαζομένων. Η αλλαγή είναι σοβαρή επειδή έρχεται σε αντίθεση με τις εταιρείες και τις χώρες που πειραματίζονται με τετραήμερη εβδομάδα εργασίας.

Η εργασία για περισσότερες ώρες μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγικότητα λόγω κούρασης και εξάντλησης, δείχνει έρευνα, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ.

Οι επιπλέον ώρες θα συνοδεύονται από άνοδο 40% στις αποδοχές για τους Έλληνες εργαζόμενους που προσθέτουν δύο ώρες στην ημέρα τους ή εργάζονται επιπλέον οκτάωρο. Ακόμη και με την αύξηση των αμοιβών για τον επιπλέον χρόνο, ορισμένοι συνδικαλιστικοί υπάλληλοι αποδοκιμάζουν τη βάρδια.

Παραδείγματα αύξησης ωρών εργασίας

Μια άλλη έρευνα, εξέτασε την παραγωγή περισσότερων από 10.000 ειδικευμένων εργαζομένων σε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας στην Ινδία που εργάζονται από το σπίτι. Όταν η ώρα ανέβηκε - συμπεριλαμβανομένου ενός άλματος 18% εκτός των κανονικών ωρών εργασίας - η παραγωγή έπεσε και η παραγωγικότητα μειώθηκε μεταξύ 8% και 19%. Ο μεγαλύτερος ένοχος: περισσότερος χρόνος επικοινωνίας και συντονισμού και λιγότερος χρόνος για αδιάλειπτη εργασία.

Η έρευνα δείχνει ότι οι εργαζόμενοι συχνά ωφελούνται όταν έχουν χρόνο μακριά από τη δουλειά τους για να ανακάμψουν.

Η Basis Technologies, μια εταιρεία διαφημιστικού λογισμικού, μετατόπισε την εβδομάδα εργασίας της σε τεσσεράμισι ημέρες μετά από χρόνια πειραμάτων με τετραήμερη εβδομάδα εργασίας και άλλες προσεγγίσεις. Για το 2024, αρκέστηκε στο να κάνει τις Παρασκευές μισή μέρα.

Η Emily Barron, η εκτελεστική αντιπρόεδρος ταλέντων και ανάπτυξης της εταιρείας, είπε στο παρελθόν στην BI ότι η εταιρεία αναζητούσε τρόπους για να δώσει στους εργαζόμενους περισσότερο χρόνο για αποσυμπίεση, ενώ παράλληλα ικανοποιούσε τις ανάγκες της επιχείρησης. Προς το παρόν, η προσέγγιση της μισής ημέρας είναι η καλύτερη, κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

