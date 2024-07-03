Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών την Κυριακή καθώς και στις κάλπες που στήνονται αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 10:09 ώρα Ελλάδας.

Οι γαλλικές μετοχές σημείωσαν άνοδο 0,4% καθώς οι αντίπαλοι του Εθνικού Συναγερμού (RN) ενέτειναν την προσπάθειά τους να παρεμποδίσουν το ακροδεξιό κόμμα να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε 0,4% ενόψει των αυριανών εκλογών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε τερματισμό της διακυβέρνησης των Συντηρητικών ύστερα από 14 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

