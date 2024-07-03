Η εφαρμογή δυναμικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου η ζήτηση να μετατοπιστεί στις ώρες της ημέρας που υπάρχει περίσσεια «πράσινης» ενέργειας και οι τιμές είναι χαμηλότερες περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέφερε η υφυπουργός Αλεξάνδρα Σδούκου κατά την ομιλία της σήμερα στο 28th Annual Economist Government Roundtable.

Στις προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής όπως ανέφερε η κα Σδούκου περιλαμβάνονται ακόμη η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας όπου έχει τεθεί στόχος για μονάδες ισχύος 5,4 μεγαβάτ ως το 2030 καθώς και των διασυνδέσεων, εγχώριων και διεθνών. «Η Κομισιόν πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα άμεσα με πιο ολιστικό τρόπο και η Ελλάδα θα το θέσει στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή», τόνισε.

Οι επενδυτές όπως σημείωσε χρειάζονται ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο, διαφάνεια, κίνητρα και εργαλεία. Πρόσθεσε ότι η ταχύτητα της ενεργειακής μετάβασης πρέπει να εξετασθεί σε αναλογία με το κόστος.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της ενεργειακής μετάβασης απαιτεί αποθήκευση ενέργειας και διασυνδέσεις. Αναφέρθηκε στα έργα που προωθεί ο ΑΔΜΗΕ για διασυνδέσεις με την Κεντρική Ευρώπη, την Αίγυπτο, την Κύπρο και το Ισραήλ τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακά αυτόνομη και παράλληλα να αποτελέσει σταυροδρόμι υποδομών ενέργειας, κάτι που σε περιόδους αναταραχής παίζει μεγάλο ρόλο στη γεωπολιτική ιεραρχία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της μονάδας ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης του ομίλου Κοπελούζου. Γιάννης Καρύδας, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της διασύνδεσης με την Αίγυπτο, ισχύος 3000 μεγαβάτ, που αναπτύσσει ο όμιλος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος έκανε λόγο, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, για καλές πιθανότητες να ανακαλυφθούν σημαντικά κοιτάσματα. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο στους τομείς των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Τέλος, ο εταίρος της Sardelas Petsa Law Firm Νότης Σαρδελάς αναφέρθηκε στα ρεκόρ παραγωγής και συμμετοχής των ΑΠΕ στην κάλυψη του φορτίου που οδηγούν σε μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα ενώ σημείωσε την αυστηροποίηση των κριτηρίων από τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση μονάδων ΑΠΕ.

