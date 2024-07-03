Σκυλακάκης στο συνέδριο Economist: Τέλος στις επιδοτήσεις σε ΑΠΕ και μπαταρίες

Η μετάβαση από την περίοδο των επιδοτήσεων στις ανανεώσιμες πηγές, στη συμμετοχή τους απευθείας στην αγορά, είναι η βασική προτεραιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που περιλαμβάνει και την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας σήμερα στο 28th Annual Economist Government Roundtable.

«Οι ΑΠΕ σήμερα είναι πολύ φθηνές. Και οι μπαταρίες μπορούν να λειτουργήσουν στην αγορά χωρίς επιδοτήσεις, ειδικά σε περιόδους που υπάρχουν περικοπές «πράσινης» ενέργειας. Θα ανοίξουμε την αγορά της αποθήκευσης με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το επόμενο δίμηνο», ανέφερε ο υπουργός. Παράλληλα ανήγγειλε τη μείωση κατά 70 % της αξίας των εγγυητικών επιστολών για τους παραγωγούς ΑΠΕ προκειμένου να μειωθεί το κόστος.

Σε μήνυμά του προς το συνέδριο ο υφυπουργός για θέματα ενέργειας του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής καθώς και τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού.

Στο ίδιο συνέδριο:

Ο υπουργός Ενέργειας της Μολδαβίας Victor Parlicov, τόνισε ότι ο ενεργειακός εκβιασμός από τη Ρωσία άλλαξε το ενεργειακό τοπίο στην περιοχή καθώς χώρες που ήταν σχεδόν 100 % εξαρτημένες από το ρωσικό αέριο, διασυνδέθηκαν με την ΕΕ και δραστηριοποιούνται στη διαμετακόμιση ενέργειας. Τάχθηκε δε υπέρ της ανάπτυξης του «κάθετου» διαδρόμου φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη.

Ο Γενικός Γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum, Osama Mobarez υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και της εξασφάλισης χρηματοδότησης για έργα φυσικού αερίου στην περιοχή.

Ο πρώην βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Matthew Bryza, ανέφερε ότι ο γεωπολιτικός σχεδιασμός των ενεργειακών έργων άλλες φορές δημιουργεί συναινέσεις και άλλες εντάσεις, αναφέροντας ως παράδειγμα τη στάση της Τουρκίας. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της επαύξησης της δυναμικότητας της διασύνδεσης φυσικού αερίου Τουρκίας - Βουλγαρίας από 3 σε 15 δισεκατομμύρια κυβικά ετησίως με εξασφάλιση ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Ο διευθύνων συμβούλου του αγωγού IGI Poseidon, Fabrizio Mattana, στάθηκε στην ανάγκη της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και οδεύσεων.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli, ανέφερε ότι η μείωση των τιμών του ρωσικού φυσικού αερίου οδήγησε στο να καλύπτει σήμερα το 60 % των εγχώριων αναγκών, ενώ το ποσοστό είχε σχεδόν μηδενιστεί πριν 2 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή όπως είπε εμποδίζει την ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου καθώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να αναλάβουν μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Υποστήριξε ωστόσο ότι οι επενδύσεις δεν πρέπει να εξαρτώνται από βραχυχρόνιες εξελίξεις στις τιμές.

Ο πρόεδρος της SolarPower Europe και διευθύνων σύμβουλος της Principia Αριστοτέλης Χαντάβας σημείωσε την ανάγκη επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης δεδομένου ότι οι ΑΠΕ είναι η πιο καθαρή και φθηνή πηγή ενέργειας που αυξάνει παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο εταίρος της Metaxas & Associates Law Firm, Αντώνης Μεταξάς, επεσήμανε την ανάγκη για καθαρούς και διαφανείς κανόνες στην ενεργειακή αγορά και σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις περικοπές «πράσινης» ενέργειας. «Χωρίς νομική ασφάλεια, καθαρούς κανόνες και διαφάνεια δεν μπορούμε να έχουμε τις απαιτούμενες σημαντικές επενδύσεις», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

