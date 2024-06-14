Το Πεκίνο μείωσε από σήμερα τις τιμές λιανικής πώλησης της βενζίνης και του πετρελαίου βάσει των πρόσφατων αλλαγών στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC).

Οι τιμές της βενζίνης θα μειωθούν κατά 190 γιουάν (24,34 ευρώ) τον τόνο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν κατά 180 γιουάν ανά τόνο (23,06 ευρώ), όπως ανακοίνωσε η ίδια επιτροπή.

Ο μηχανισμός τιμολόγησης της Κίνας προβλέπει ότι οι τιμές των διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων προσαρμόζονται σύμφωνα με τις αλλαγές στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.