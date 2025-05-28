«Κερδισμένοι» και «χαμένοι» της β’ δόσης του επιδόματος θέρμανσης

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η άνοιξη φεύγει … το επίδομα θέρμανσης έρχεται: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης, μετά την πρώτη η οποία χορηγήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2024. Το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό ουσιαστικά το καθορίζει η … Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και αυτό γιατί κάθε δικαιούχος έχει εισπράξει το 60% της ενίσχυσης που θεωρητικά του αναλογούσε, αλλά οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες επικράτησαν, είναι αυτές που διαμορφώνουν το τελικό ποσό.



Ο παρατεταμένος και ιδιαίτερα ψυχρός χειμώνας του 2025 αύξησε σημαντικά τις ανάγκες για θέρμανση, κάτι που σε ορισμένες περιοχές θα «φουσκώσει» τα ποσά του τελικού επιδόματος. Σε κάποιες άλλες όμως με περισσότερη ηλιοφάνεια τα τελικά ποσά θα συρρικνωθούν. Ποιος κρίνει όμως, που ήταν το κλίμα λίγο πιο ζεστό και που επικράτησε ο βαρύς χειμώνας; Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Που είναι και η Υπηρεσία, η οποία τελικά θα καθορίσει πόσα χρήματα θα δει κάθε νοικοκυριό με την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης.

Πότε θα εξοφληθεί η δεύτερη δόση και τι καθορίζει το ποσό

Σε κάθε περίπτωση, η β’ δόση του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί την Παρασκευή 30 του μήνα.

Ειδικά σε ορεινές περιοχές όπως η Φλώρινα, η Κοζάνη, αλλά και τα ορεινά της Ηπείρου, το τελικό ποσό -και με τη συνδρομή της… Ε.Μ.Υ. είναι σημαντικά ενισχυμένο σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Αντίθετα, σε περιοχές με ηπιότερες θερμοκρασίες, όπως η Αθήνα ή η Κρήτη, τα ποσά είναι χαμηλότερα, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν τέτοιες που να οδηγήσουν σε αυξημένη χρήση καυσίμων.

Τα ποσά που χορηγούνται ως επιδότηση διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους και για ένα ακόμη λόγο: Άλλα χρήματα να εισπράττει όποιος «καίει» ρεύμα, διαφορετικά όποιος καταναλώνει πετρέλαιο, άλλα ποσά χορηγούνται για φυσικό αέριο και άλλα για καυσόξυλα.

Όλα βέβαια ξεκινούν από τον ποσό αναφοράς του επιδόματος που ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε τριακόσια είκοσι πέντε (325) ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και σε τριακόσια (300) ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι δύο κατοικίες, που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά, μπορεί να δικαιούνται τελείως διαφορετικό επίδομα, επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικό θερμαντικό μέσο.

Για παράδειγμα, στο Κ. Νευροκόπι του νομού Δράμας, το οποίο έχει συντελεστή (βαθμοημέρες) 1,27 και 1.855 κατοίκους, όπου υπάρχει και δικαίωμα επιδότησης και για χρήση πέλετ ή καυσόξυλων, το βασικό επίδομα για ένα νοικοκυριό διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με το θερμαντικό μέσο:

Ρεύμα: 754 ευρώ

Πέλετ: 714 ευρώ

Καυσόξυλα: 695 ευρώ

Φυσικό αέριο: 645 ευρώ

Πετρέλαιο: 595 ευρώ

Αντίστοιχα, στον Χολαργό, όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ και ο κλιματικός συντελεστής είναι 0,54, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Ρεύμα: 205 ευρώ

Φυσικό αέριο: 176 ευρώ

Πετρέλαιο: 162 ευρώ

Ο ρόλος της Ε.Μ.Υ. στη διαμόρφωση του τελικού ποσού

Όπως προαναφέρθηκε για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και τον καθορισμό του ποσού χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών θέρμανσης. Αυτές αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος και των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση.

Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ) αποτυπώνονται στο σχετική λίστα, ενώ οι συντελεστές των οικισμών που εκφράζουν τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες καθορίζονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2024 - Μάρτιος 2025.

Αυτά τα δύο στοιχεία σε συνδυασμό με τον… Ταχυδρομικό Κώδικα, καθορίζουν και τα τελικά ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Για να λάβουν και τη δεύτερη δόση του επιδόματος οι δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν πως οι αγορές των καυσίμων θα πρέπει να έχουν γίνει εντός του προβλεπόμενου διαστήματος. Έτσι, τα παραστατικά πρέπει να φέρουν ημερομηνία έως και 15/04/2025 και τα στοιχεία των αγορών να έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα έως 30/04/2025.



