ΗΠΑ-Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές από την ΕΕ, καλλιεργώντας προσδοκίες για ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 740,58 μονάδων (+1,78%), στις 42.343,65 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 461,96 μονάδων (+2,47%), στις 19.199,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 118,72 μονάδων (+2,05%), στις 5.921,54 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

