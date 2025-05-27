ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κοινωνικού τουρισμού

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 27 Μαΐου οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπο της www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα αφορά σε 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων την Τετάρτη 28.05.2025 από τις 08.00 έως και τις 23.59 αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.

Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά του εισοδήματος. Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών:

https://www.dypa.gov.gr/storage/pkt-ergazomenon-2025-2026/399809-07052025-dhmosia-prosklhsh-kt-2025-2026-diaugia.pdf

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos



