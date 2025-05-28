Διυπουργική για το στεγαστικό στήνει η κυβέρνηση - Τα πρώτα μέτρα που λαμβάνονται και η στόχευση

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η σύσταση μόνιμης διυπουργικής επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων που θα συζητηθεί σε λίγο στο υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό, σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής ευθείας για τη διαμόρφωση του πακέτου πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, την οποία θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της επερχόμενης ΔΕΘ.



Ένα πακέτο μέτρων του οποίου κομμάτια αρχίζουν σιγά σιγά να αποκαλύπτονται.

Ενίσχυση ζήτησης - Περιορισμός φοροδιαφυγής

ΕΝΟΙΚΙΑ

Ένα από αυτά η υποχρεωτική καταβολή από την Πρωτοχρονιά του 2026 της καταβολής του ενοικίου μέσω τραπέζης. Ένα μέτρο που θα συνοδεύεται από βαριές «καμπάνες» για τους παραβάτες και φυσικά την εφαρμογή του και τις αναγκαίες διασταυρώσεις θα τρέξει η ΑΑΔΕ.

Με το υπάρχον καθεστώς, η μόνη υποχρέωση που υπάρχει αναφορικά με τα ενοίκια είναι να δηλώνονται από τους εκμισθωτές/υπεκμισθωτές στην ειδική πλατφόρμα στο taxisnet. Στη συνέχεια ειδοποιείται ο μισθωτής και κάνει αποδοχή της δήλωσης.

Μέτρο που έρχεται να «κουμπώσει» με την επιδότηση/επιστροφή ενός ενοικίου έως 800€ σε περισσότερες από 950.000 οικογένειες που νοικιάζουν διαμερίσματα από τον φετινό Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο.

Η αγορά σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη χρειάζεται ένα σοκ προσφοράς για να ισορροπήσει και στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθεί η πλειοψηφία των μέτρων που θα ανακοινωθούν.

Προσφορά

ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Υπό το πρίσμα αυτό αναμένεται να υποβληθεί σε σημαντικό λίφτινγκ η υπάρχουσα ρύθμιση που προβλέπει τριετή φοροαπαλλαγή για τα εισοδήματα που θα προέλθουν από κλειστά έως τώρα ακίνητα (για τουλάχιστον 3 χρόνια) ή ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση που μετατρέπονται σε μακροχρόνιας μίσθωσης για τουλάχιστον 3 χρόνια. Οι αλλαγές που μελετώνται είναι:

Να μην χάνεται η φοροαπαλλαγή αν στην 3ετία υπάρξει πρόωρη αποχώρηση του ενοικιαστή (με δική του υπαιτιότητα).

Να δοθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μικρότερης διάρκειας από τα 3 έτη που ισχύει τώρα και αποκλείει κατηγορίες όπως τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ή τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να συνάπτουν τέτοιες συμβάσεις άρα υπάρχουν γι’ αυτούς λιγότερα διαθέσιμα σπίτια.

Να απαλειφθεί το ελάχιστο όριο των 3 ετών στα οποία θα πρέπει το ακίνητο να είναι κλειστό για να δικαιούται τη φοροαπαλλαγή καθώς λειτουργεί περιοριστικά για μεγάλο αριθμό ακινήτων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει και σε βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του μέτρου της κοινωνική κατοικίας. Έτσι :

Θα δοθεί η δυνατότητα να διατίθεται προς πώληση – κι όχι μόνο προς ενοικίαση - στην αγορά το ποσοστό των κατοικιών, που δεν αφορά την κοινωνική στέγαση ώστε να μπορεί να γίνει πιο άμεσα απόσβεση της επένδυσης.

Θα δοθεί δυνατότητα και ανακατασκευής υφιστάμενων κτιρίων, πέραν της ανέγερσης νέων σε κενά οικόπεδα.



Επιπλέον, η καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας η οποία έχει ήδη αρχίσει θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της διάθεσης κτιρίων στην αντιπαροχή και στην αγορά. Για παράδειγμα, έχει αρχίσει η χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ, να επιλεγούν περί τις 6.500 κι από αυτά τα 1000 να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα διάθεσης.

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η φοροαπαλλαγή των 16.000€ για λειτουργικές, αισθητικές και ενεργειακές παρεμβάσεις θα συνεχιστεί και για τα έτη 2025 και 2026.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ακινήτων με επιστολή της στο ΥΠΟΙΚ ζητά επιπλέον αλλαγές:

Αν το ποσό της μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό να μπορεί να συμψηφίζεται με φορολογική υποχρέωση εισοδήματος του ιδίου έτους, του συζύγου του με τον οποίον υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος είναι συνιδιοκτήτης του ακινήτου.

Να ενταχθεί και η ανακαίνιση των ανελκυστήρων στις επιλέξιμες εργασίες και το ποσοστό της δαπάνης για την αγορά αγαθών να αυξηθεί έως το 50% της συνολικής δαπάνης, από το μόλις 25% που είναι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

