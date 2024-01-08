Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Κέρδη 1,44% τη Δευτέρα - Στις 1.330.61 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 107,86 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.824.164 μετοχές

Χρηματιστήριο

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται, μετά από πέντε μήνες, στα επίπεδα των 1.330 μονάδων, ενώ η άνοδος των τιμών συνοδεύθηκε και από αύξηση του τζίρου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.330,61 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,44%. Είναι τα υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2023 (1.335,48 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 107,86 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.824.164 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Elvalhalcor (+4,50%), Viohalco (+4,14%), Jumbo (+3,84%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,35%) και της Πειραιώς (+3,34%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-132%), της Autohellas (-1,23%), των ΕΛΠΕ (-0,95%) και της Ελλάκτωρ (-0,94%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.194.407 και 4.743.358 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 17,16 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 48 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva +29,25% και Moda Bango +11,68%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren -5,86% και Trastor -5,51%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 21,7000 +2,36%

ALPHA BANK: 1,5760 +1,68%

AEGEAN AIRLINES: 11,6000 +1,05%

VIOHALCO: 6,0400 +4,14%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,5800 +3,35%

ΔΕΗ: 12,0500 +1,18%

COCA COLA HBC: 26,9500 +1,43%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6250 -0,94%

ΕΛΠΕ: 7,3200 -0,95%

ELVALHALCOR: 2,2050 +4,50%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,5480 +1,52%

ΕΥΔΑΠ: 5,9600 -1,32%

EUROBANK: 1,6200 +0,62%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4900 +0,55%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1950 +0,21%

MOTOR OIL: 23,8400 -0,42%

JUMBO: 25,4400 +3,84%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,7000 +2,50%

ΟΛΠ: 23,4500 -0,64%

ΟΠΑΠ: 15,8900 +1,60%

ΟΤΕ: 13,3700 -0,59%

AUTOHELLAS: 12,9000 -1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4000 +3,34%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,5000 +2,16%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,3000 +2,52%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

