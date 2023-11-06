Χρηματιστήριο: Κέρδη 1,44% τη Δευτέρα - Στις 1.237,37 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με σημαντικά κέρδη οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.230 μονάδων, κινούμενη κόντρα στο ήπιο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών. Η άνοδος των τιμών των μετοχών όμως πραγματοποιήθηκε με χαμηλό τζίρο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.237,37 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,44%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 64,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.496.129 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,65%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+5,91%), της Aegean (+4,99%), της Quest (+3,40%), της Jumbo (+3,09%), της ΔΕΗ (+2,98%), της Alpha Bank (+2,94%) και της Πειραιώς (+2,75%).

Αντιθέτως, μικρή πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-0,36%) και της Autohellas (-0,31%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Προσωπικών Προϊόντων (+2,80%), των Κατασκευών (+2,38%) και των Τραπεζών (+2,36%), ενώ απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-0,41%) και των Τηλεπικοινωνιών (-0,35%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.020.826 και 2.455.568 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ με 8,91 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 6,20 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 81 μετοχές, 27 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Vidavo +9,84% και Ελλάκτωρ +5,91%

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) -8,65% και Moda Bango -4,80%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 18,4200 +1,43%

ALPHA BANK: 1,4870+2,94%

AEGEAN AIRLINES: 11,3600 +4,99%

VIOHALCO: 5,0500 +1,20%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,6600 +2,55%

ΔΕΗ: 10,1800 +2,98%

COCA COLA HBC:24,6200 +0,90%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0800 +5,91%

ΕΛΠΕ: 7,5500 +0,53%

ELVALHALCOR: 1,7300 +0,93%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,6100 +2,00%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 +0,52%

EUROBANK: 1,5500 +1,97%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4700 +3,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4500 +0,70%

MOTOR OIL: 23,7000 +1,28%

JUMBO: 26,7200 +3,09%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,8400 +0,11%

ΟΛΠ:21,6000 +1,41%

ΟΠΑΠ: 15,5000 +0,32%

ΟΤΕ: 13,8800 -0,36%

AUTOHELLAS:12,9000 -0,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,9860 +2,75%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 7,9400 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,6900 +0,62%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

