Γέλεν: Δεν θα δεχθούμε τον κατακλυσμό της παγκόσμιας αγοράς από κινεζικά προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές

Η Ουάσινγκτον δεν θα αποδεχθεί να κατακλυσθεί η παγκόσμια αγορά με κινεζικά προϊόντα με τιμές κάτω του κόστους, όπως έχει γίνει ήδη στο παρελθόν, προειδοποίησε η υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάνετ Γέλεν που επισκέπτεται την Κίνα.

Αναφερόμενη στο παράδειγμα του χάλυβα, εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια, όταν η κινεζική υπερπροσφορά κατέστρεψε βιομηχανίες σε ολόκληρο κόσμο και στις ΗΠΑ, η Τζάνετ Γέλεν δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν θα δεχθώ να επαναληφθεί αυτή η κατάσταση».

«Γνωρίζω ότι αυτές τις σοβαρές ανησυχίες συμμερίζονται οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας, είτε πρόκειται για ανεπτυγμένες είτε για αναπτυσσόμενες οικονομίες», είπε.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα λάβουν «αιφνιδιαστικά» οικονομικά μέτρα για την εθνική ασφάλεια, διαβεβαίωσε η Τζάνετ Γέλεν, η οποία συζήτησε το θέμα με τους κινέζους συνομιλητές της.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αξιολογούν τα μέτρα εθνικής ασφαλείας, δεδομένης της ταχύτητας των τεχνολογικών εξελίξεων, δεσμευόμαστε να μην λάβουμε αιφνιδιαστικά μέτρα», είπε, καλώντας την Κίνα να επιδείξει «διαφάνεια» στον τομέα αυτόν.

Η «πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα» της Κίνας ήταν το κεντρικό θέμα της επίσκεψης της Τζάνετ Γέλεν.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι μαζικές επιδοτήσεις της κινεζικής κυβέρνησης στις τεχνολογίες, την πράσινη ενέργεια, τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες θα προκαλέσουν πλημμύρα προϊόντων χαμηλού κόστους στην παγκόσμια αγορά θέτοντας κίνδυνο τους ξένους ανταγωνιστές στους τομείς αυτούς.

Η Τζάνετ Γέλεν έγινε χθες δεκτή από τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ και οι δύο τους εξέφρασαν την βούληση να ενισχύσουν τον διάλογο, παρά τις διαφορές που φέρνουν αντιμέτωπες τις δύο πρώτες οικονομίες του κόσμου.

Μέχρι στιγμής, το Πεκίνο απέρριπτε τις ανησυχίες για το θέμα της ενισχυμένης κρατικής υποστήριξης των κινεζικών βιομηχανιών.

«Οι κατηγορίες περί "πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας" είναι αβάσιμες», δήλωσε χθες από το Παρίσι ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο δίνοντας την διαβεβαίωση ότι ειδικά η ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων από τους Κινέζους κατασκευαστές οφείλεται στην καινοτομία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες και όχι στις επιδοτήσεις του κινεζικού κράτους, μετέδωσε το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Πηγή: skai.gr

