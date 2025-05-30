ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών τον Απρίλιο, αρνητικό πρόσημο στις χορηγήσεις

Αύξηση κατά 350 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αγγίζοντας έτσι τα 148,7 δισ. ευρω, έναντι μείωσης κατά 158 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Αντιθέτως, μείωση κατά 1.145 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2.563 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,3% από 11,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 1.161 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.436 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 16 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 127 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 795 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2025, έναντι αύξησης κατά 2.405 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 4,2% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, μείωση κατά 302 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 1.046 δισ ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 11,8% από 12,1% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 98 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,952 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 10,9% από 10,3%.

Πιο αναλυτικά η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2025, ήταν αρνητική κατά 94 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,867 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 17,0% από 16,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 17,2% από 16,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 92 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,938 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 15,5% από 10,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 2 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 71 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 30 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Απρίλιο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 52 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,3% από -0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.