Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί αναζητώντας περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική που προκρίνει η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 142,30 μονάδων (–0,32%), στις 44.342,19 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 10,01 μονάδων (+0,05%), στις 20.895,66 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,57 μονάδων (–0,01%), στις 6.296,79 μονάδες.

