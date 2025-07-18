Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει να ανακοινώσει σύντομα κάποιες «μεγάλες» εμπορικές συμφωνίες, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Όταν στείλω το χαρτί ότι πληρώνετε δασμούς 35% ή 40%, αυτό είναι μια συμφωνία», δήλωσε κατά την υπογραφή νομοσχεδίου για τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο των ΗΠΑ ή τα λεγόμενα «stablecoins».

«Τότε θα τηλεφωνήσουν και θα δουν αν μπορούν να κάνουν μια συμφωνία λίγο διαφορετικού είδους, όπως το άνοιγμα της χώρας τους στο εμπόριο», επεσήμανε.

Eπιπλέον, ανέφερε ότι δεσμεύεται να μην επιτρέψει τη δημιουργία ψηφιακού νομίσματος από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

