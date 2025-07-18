Με κέρδη 1,29% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά - Τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες

Με κέρδη 1,29% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει και συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, με συνολικά κέρδη 10,18%, κινούμενη σε υψηλά 15 ετών.

«Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών δηλώνει η Goldman Sachs. Αυξάνει τιμή στόχο για τον ΓΔΤ στις 2.100, από 1.700 μονάδες πριν. Αναβαθμίζει την Ελλάδα σε βασικό προορισμό για διεθνείς επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές, προβάλλοντας ισχυρές αποδόσεις και ελκυστικές αποτιμήσεις, ιδίως στον τραπεζικό τομέα.

Η επιλογή overweight της Goldman επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά αποτελεί ευκαιρία για διεθνείς χαρτοφυλάκια. Το forward P/E της Ελλάδας είναι κάτω από τον μέσο όρο των αναδυόμενων. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τραπεζικό κλάδο της Ανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι τράπεζες στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία έχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια ανόδου, παρά τις υψηλές αποδόσεις που έχουν ήδη καταγράψει.

Παρά την υπεραπόδοση των τραπεζών από τις αρχές του έτους, διεθνείς και εγχώριοι επενδυτικοί οίκοι, ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες.

Η Goldman Sachs βλέπει συνέχεια στην ανοδική πορεία του κλάδου, στηριζόμενη σε ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις φθηνότερες και πιο ελκυστικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με την UBS.

Υψηλά περιθώρια ανόδου για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών διαπιστώνει και η Bank of America, καθώς οι αποτιμήσεις τους παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η αποτίμηση των ελληνικών τραπεζών είναι χαμηλότερη από 7 φορές την κερδοφορία τους και ο λόγος τής αποτίμησης προς τη λογιστική τους αξία (P/TBV) είναι χαμηλότερος από τη μονάδα, ενώ στις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι μεγαλύτερος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.985,52 μονάδες, έναντι 1.960,17 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,29%. Από τις αρχές Ιουλίου ενισχύεται κατά 6,29%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 35,10%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,23% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 39,69%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 2,78%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 25,03%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,23%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 66,17%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.180,751 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 236,150 εκατ. ευρώ, από 249,281 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει αυξήθηκε κατά 1,804 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 133,392 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 30,247 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

