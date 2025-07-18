Reuters: Οι δασμοί του Τραμπ αναγκάζουν τους Έλληνες παραγωγούς ελαιολάδου να αναζητήσουν νέες αγορές

Οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγκάζουν τους Έλληνες παραγωγούς ελαιολάδου να αναζητήσουν νέες αγορές, αναφέρει το πρακτορείο Reuters σε σημερινό του δημοσίευμα. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, ο Έλληνας παραγωγός ελαιολάδου Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος δεν έχασε πολύ χρόνο όταν την άνοιξη ο Τραμπ απείλησε με δασμούς και άρχισε αμέσως να αναζητά εναλλακτικές αγορές σε όλο τον κόσμο.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η οικογενειακή του επιχείρηση βρήκε νέο αγοραστή στη Βραζιλία, όπου συνήθως κυριαρχεί το πορτογαλικό ελαιόλαδο. Το πρώτο του φορτίο 15.000 φιαλών αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Itapoa σε δύο εβδομάδες. Όταν το Reuters επισκέφθηκε το αγρόκτημά του την Παρασκευή, ο Παπαδόπουλος ήταν κοντά στο να κλείσει μια ξεχωριστή συμφωνία με έναν νέο πελάτη στην Αυστραλία.

«Νομίζω ότι πήραμε ένα μάθημα από τον Τραμπ να μην βασιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις σε μια αγορά... και να έχουμε πάντα εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Παπαδόπουλος στο ελαιοτριβείο και το εργοστάσιο εμφιάλωσης ελαιολάδου του, που περιβάλλεται από χιλιάδες φιάλες και τεράστιες δεξαμενές γεμάτες με το «χρυσό» ελληνικό λάδι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα που προκάλεσαν προβληματισμό σε βιομηχανίες από το κρασί και τα ροδάκινα μέχρι τα αυτοκίνητα. Το Reuters σημειώνει ότι η απόφαση του Παπαδόπουλου δείχνει πόσο ευρείες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις, καθώς οι παραγωγοί προβληματίζονται ακόμη και από τις απειλές των δασμών.

Η Ελλάδα, ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας ελαιολάδου στις ΗΠΑ, στέλνει στη χώρα περίπου 8.000-10.000 τόνους ετησίως. Τρεις από τους άλλους κορυφαίους παραγωγούς - η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία - βρίσκονται επίσης στην Ευρώπη και έχουν τον ίδιο προβληματισμό.

Η βιομηχανία είναι τεράστια για την Ελλάδα, η οποία είναι γεμάτη από ελαιώνες, σημειώνει το Reuters.

Η επιχείρηση της οικογένειας Παπαδόπουλου εξήγαγε 350 τόνους εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου το 2024 στις ΗΠΑ, περίπου το ένα τρίτο των συνολικών εξαγωγών της, και 100 τόνους μέχρι στιγμής φέτος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αν υλοποιηθεί ο δασμός του Τραμπ οι πωλήσεις προς τις ΗΠΑ θα μειωθούν κατά περίπου 40% φέτος. «Ενώ είχαμε φτιάξει όλες τις υποδομές μας βασιζόμενοι σε μεγάλη κλίμακα στην αμερικανική αγορά, ξαφνικά τις βλέπουμε να εξαφανίζονται», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

