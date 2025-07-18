FT: Ο Τραμπ πιέζει για ελάχιστο δασμό 15-20% σε όλα τα προϊόντα της ΕΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για έναν ελάχιστο δασμό 15% έως 20% σε οποιαδήποτε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφεραν οι Financial Times την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τώρα έναν δασμό που θα υπερβαίνει το 10%, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία.

Οι FT σημειώνουν επίσης ότι ο Τραμπ δεν έχει επίσης πειστεί από την τελευταία πρόταση της ΕΕ για μείωση των δασμών στα αυτοκίνητα και θα διατηρήσει τους δασμούς στον τομέα αυτό στο 25%, όπως είχε προγραμματιστεί, αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.