ΗΠΑ: Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβαθμίζει το αξιόχρεο τραπεζών, την προοπτική άλλων Οικονομία 09:49, 08.08.2023

Υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα το αξιόχρεο δέκα τραπεζών ενώ έθεσε έξι κολοσσούς του τραπεζικού τομέα, ανάμεσά τους τις Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street και Trust Financial, υπό παρακολούθηση ενόψει πιθανών υποβαθμίσεών τους