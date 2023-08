«Άλλη μια αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία»: Τι αναφέρει η γερμανική εφημερίδα FAZ Οικονομία 19:43, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η FAZ υπενθυμίζει ότι η ελληνική οικονομία «υποβαθμίστηκε το 2010 εξαιτίας της κρίσης χρέους