ΗΠΑ: Η Fed διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 5,25% έως 5,50%

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) διατήρησε, όπως αναμενόταν, αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 5,25% έως 5,50%, ενώ προβλέπει διαδοχικές μειώσεις την επόμενη χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τονίζοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει «υψηλός».

Περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα είναι απίθανη, αλλά δεν αποκλείεται, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Fed «θεωρεί απίθανο ότι θα ήταν σκόπιμο να αυξηθούν ξανά τα επιτόκια, αλλά δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο», είπε ο Πάουελ.

Αξιωματούχοι της Fed προβλέπουν 3 ή 4 μειώσεις επιτοκίων την επόμενη χρονιά, με στόχο να φθάσουν στο επίπεδο του 4,6% στο τέλος του 2024.

Πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα την επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Fed, η οποία υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της ότι «ο πληθωρισμός έχει επιβραδυνθεί τον τελευταίο χρόνο, αλλά παραμένει υψηλός».

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτιμάται πως θα υποχωρήσει στο 2,4% στο τέλος του 2024, σύμφωνα με επικαιροποιημένες προβλέψεις – έναντι 2,5% που προβλεπόταν στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, φέτος θα είναι ισχυρότερη από ό,τι αρχικά προβλεπόταν – 2,6% αντί 2,1% – αλλά αναμένεται να επιβραδυνθεί την ερχόμενη χρονιά προτού ανακάμψει στη συνέχεια.

Καμία μεταβολή δεν προβλέπεται στο ποσοστό της ανεργίας, που αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στο 3,8% και να ανέλθει σε 4,1% το 2024.

Πηγή: skai.gr

