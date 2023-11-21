Σταθερές ή χαμηλότερες χρεώσεις ανακοίνωσε η πλειονότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για το Δεκέμβριο, 2023.

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ διατηρεί σταθερό το τιμολόγιο στα 17 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, ενώ από 500 κιλοβατώρες και πάνω, η τιμή είναι 18,2 σεντς και για το νυχτερινό τιμολόγιο: 12,9 σεντς.

Τα τιμολόγια του Δεκεμβρίου από εναλλακτικούς προμηθευτές είναι:

Protergia Οικιακό Value+: 0,0888 Euro/kWh από 0,1254 το Νοέμβριο.

Ήρων GENEROUS GUARANTEE HOME: 0,0693 Euro/kWh από 0,0855

Elpedison economy plus: 0,12 Euro/kWh (αμετάβλητο).

Nrg on time+: 0,11700 Euro/kWh (αμετάβλητο).

Watt&Volt Value+: 0,0888 Euro/kWh από 0,1254.

Φυσικό Αέριο Ελλάδος Ρεύμα Οικιακό MAXI Free+: 0,227 Euro/kWh από 0,139

Zenith Power Home now: 0,074 Euro/kWh από 0,099

Volton Energy Free: 0,1061Euro (αμετάβλητο).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.