Η αγορά ακινήτου για τους νέους στην Ελλάδα φαντάζει μία μεγάλη πρόκληση, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία από την Eurostat. Σε σχέση με τους Ευρωπαίους συνομηλίκους τους, οι νέοι Έλληνες αντιμετωπίζουν αυξημένη δυσκολία όσον αφορά την απόκτηση κατοικίας, κυρίως λόγω των χαμηλών απολαβών και της εργασιακής αβεβαιότητας, αναφέρει η newdeal real estate group σε ενημερωτικό της σημείωμα.

Καθυστερημένη Ανεξαρτητοποίηση

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο σε ηλικία 30,7 ετών, ενώ στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι τα 26,3 έτη. Οι χώρες με τις πιο υψηλές ηλικίες ανεξαρτητοποίησης είναι η Κροατία (31,8 έτη), η Σλοβακία (31), η Ισπανία (30,4), και η Βουλγαρία με την Ιταλία (30 έτη). Αντίθετα, οι νέοι στη Σουηδία και τη Φινλανδία φεύγουν από το γονικό σπίτι πολύ νωρίτερα, σε ηλικίες κάτω των 23 ετών.

Κατοικία σε Υπερπλήρη Νοικοκυριά

Η Ελλάδα καταγράφει υψηλά ποσοστά νέων που ζουν σε υπερπλήρη νοικοκυριά, δηλαδή νοικοκυριά που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο αριθμό δωματίων για τα μέλη τους, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα. Το 2023, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-29 ετών που ζούσαν σε τέτοια νοικοκυριά ανήλθε στο 46%, ενώ για τον συνολικό πληθυσμό ήταν 27,5%. Στην ΕΕ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 26% για τους νέους και 16,8% για τον συνολικό πληθυσμό.

Οι Δυσκολίες της iδιοκατοίκησης

Όπως αναφέρει η newdeal real estate group στην Ελλάδα, η απόκτηση κατοικίας έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά αν συγκριθεί με την κατάσταση πριν από δύο δεκαετίες. Οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί, η οικονομική ανασφάλεια είναι έντονη, και οι κρίσεις και ανατιμήσεις επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης έχει μειωθεί σημαντικά από το 2005, όταν η ιδιοκατοίκηση ήταν το βασικό όνειρο των περισσότερων Ελλήνων. Σήμερα, όμως, αυτός ο στόχος φαίνεται όλο και πιο μακρινός.

Η Ελλάδα παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες αποκλίσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, καθώς το ποσοστό των νέων που καταφέρνουν να αποκτήσουν δική τους κατοικία είναι σημαντικά χαμηλότερο.

