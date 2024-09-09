Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εκτός από τη διαπραγμάτευση για τους επιπλέον πόρους – πέραν των 3δισ€ που επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες – η κυβέρνηση ολοκλήρωσε επιτυχώς και τις διαπραγματεύσεις για την «ναυαρχίδα» της στεγαστικής της πολιτικής, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2.



Ένα πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να εκκινήσει λίγο μετά τον Μάρτιο του 2025 και θα είναι διπλάσιο από το πρώτο καθώς η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει πόρους 2δισ€. Με αυτόν τον τρόπο , αφενός θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του προγράμματος στο πλαίσιο της οποίας έως το τέλος του έτους θα έχουν γίνει 9.155 εκταμιεύσεις ( αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πάνω από τις 7.050).

Αφετέρου θα υπάρξει και περισσότερο από επαρκής χρόνος ώστε να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις επί των παραμέτρων του προγράμματος κάποιες από τις οποίες θα είναι αρκετά διαφορετικές σε σχέση με τη μορφή τους στην πρώτη βερσιόν.



Όλες οι αλλαγές θα είναι επί το «φιλικότερο» με στόχο τουλάχιστον 15.000 οικογένειες να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων. Τα νέα όρια αφορούν άτομα έως 50 ετών (ή το ένα από τα μέλη του ζευγαριού να είναι έως 50 ετών).



Μοιραία, εφόσον η στόχευση είναι πλέον και σε ζευγάρια που βρίσκονται βαθιά μέσα στην επαγγελματική τους καριέρα, που ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερα παιδιά, αλλάζουν και τα εισοδηματικά κριτήρια :

Το μέγιστο ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο αυξάνεται από τις 16.000€ στις 20.000€. Υπάρχει και ελάχιστο εισόδημα στις 10.000€ ώστε να υπάρχει ενός είδους εξασφάλιση ότι οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους

Αντίστοιχη αύξηση στις 28.000€ θα υπάρξει για το εισόδημα του ζευγαριού , από 24.000€ που ίσχυσε στην πρώτη φάση, το οποίο θα προσαυξάνεται 4.000€/τέκνο από 3.000€/τέκνο του πρώτου προγράμματος

Πέριξ των 30.000€ αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Το αν θα αυξηθεί και το ύψος του δανείου που παρέχεται – από τις 150.000€ της πρώτης φάσης δεν έχει κλείσει ακόμη – Το γεγονός όμως ότι με το 1δισ€ του ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 απέκτησαν σπίτι 9.155 νοικοκυριά ενώ με τα 2δισ€ του ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 στόχος είναι να στεγαστούν 15.000 νοικοκυριά, εκεί κατατείνει με δεδομένο ότι συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες να αλλάξουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς απόκτηση σπιτιών.

Με βάση αυτά :



Θα προβλέπεται δανειοδότηση για αγορά κατοικίας εμπορικής αξίας έως 200.000€ που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πρώτη κατοικία

Τα δάνεια – αν δεν αυξηθούν – θα είναι έως 150.000€ ή θα καλύπτουν το 90% της αξίας του ακινήτου με διάρκεια αποπληρωμής έως 30 έτη

Τα κτίρια που καλύπτονται θα έχουν επιφάνεια έως 150τ.μ. παλαιότητα έως 15 έτη

Το επιτόκιο θα είναι 0 για το 75% του δανείου και για το υπόλοιπο 25% ανάλογα με ό,τι ορίζει η εκάστοτε τράπεζα, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών πέριξ του 2%. Θα προβλέπεται όπως και στην πρώτη φάση πλήρης επιδότηση επιτοκίου για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς την εφαρμογή της εισφοράς του Ν. 128/75, που ανέρχεται σήμερα σε 0,12%.

Ο δανειολήπτης δεν επιβαρύνεται με το κόστος των εξόδων του δανειακού φακέλου που χρεώνει η εκάστοτε τράπεζα

Ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

