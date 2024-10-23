Εισφορές και οφειλές μέσω Iris θα μπορούν να πληρώνουν από τις 4 Νοεμβρίου εργοδότες και ασφαλισμένοι στον eΕΦΚΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε αναβάθμιση των υπηρεσιών του, παρέχοντας νέες επιλογές πληρωμών για εργοδοτικές εισφορές και καθυστερούμενες οφειλές, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλασσόμενων πολιτών και την ενίσχυση της εξυπηρέτησής τους.

Από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024, οι εργοδότες και οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μέσω των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών IRIS και Online ΔΙΑΣ.

Οι πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS και μέσω Online ΔΙΑΣ θα ενημερώνουν αυτόματα τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την άμεση καταχώρηση των συναλλαγών και την άμεση έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ταχύτητα της διαδικασίας

Με τις νέες αυτές υπηρεσίες, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να περιμένουν την εκκαθάριση των πληρωμών από τις τράπεζες, η οποία στο παρελθόν απαιτούσε αρκετές ημέρες. Η αυτόματη ενημέρωση των οικονομικών καρτελών επιτρέπει την ταχύτερη ολοκλήρωση των συναλλαγών, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Οι δυνατότητες αυτές θα επεκταθούν και για τις εισφορές των Μη Μισθωτών (αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών) μέχρι το τέλος του έτους, υποστηρίζοντας έτσι τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Η Διοίκηση του Φορέα, με τη συνδρομή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζει να εργάζεται για την παροχή σύγχρονων, φιλικών προς τους πολίτες υπηρεσιών.

