ΔΝΤ για Ελλάδα: Το χρέος θα πέσει κάτω από το 140% το 2029

Η Ελλάδα θα έχει μικρότερο χρέος από την Ιταλία το 2029 σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ. Το Ταμείο εκτιμά πως σε πέντε χρόνια το ελληνικό χρέος θα διαμορφωθεί στο 139,4% του ΑΕΠ, όταν το χρέος της Ιταλίας θα είναι στο 142,3%, με την Ιταλία να παίρνει τον τίτλο του πρωταθλητή χρέους στην Ευρωζώνη.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία έχει μπει σε τροχιά στην οποία μπορεί να παράγει σταθερά πλεονάσματα που θα αυξηθούν από το 1,9% του ΑΕΠ το 2023, στο 2,1% του ΑΕΠ φέτος, όπου θα παραμείνει τουλάχιστον έως και το 2029 που είναι η εξεταζόμενη περίοδος της έκθεσης.

Σύμφωνα με τους δείκτες του Ταμείου, το χρέος, που είχε φτάσει στο 213,2% του ΑΕΠ το 2020, θα πέσει στο 159% φέτος, στο 152,9% το 2026, στο 149,1% το 2026, στο 145,4% το 2027, στο 142,3% το 2028 και στο 139,4% το 2029.

Όσον αφορά στην πορεία του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο αποτελεί και ένα από τα κριτήρια για την αξιολόγηση της Ελλάδας κατά την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού και διαρθρωτικού σχεδίου 2025-2028, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1% του ΑΕΠ φέτος, στο 0,9% για το 2025, στο 1,1% για το 2026, στο 1,3% για το 2027, και στο 1,5% για το 2028 και 2029.

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διαμορφωθεί στο 6,5% του ΑΕΠ για το 2024 και στο 5,3% για το 2025, με την ανεργία στο 10,5% και 10,1% αντίστοιχα.

