Με χαμηλό επιτόκιο τα στεγαστικά για το «Σπίτι μου 2»

Δάνειο με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό που προσφέρουν σήμερα οι τράπεζες για στέγαση θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», το οποίο προγραμματίζεται να φτάσει σε συνολικό ύψος 2 δισ. ευρώ και να χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης για τη διάθεση ακινήτων σε οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για το «Σπίτι μου 2» συνεχίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή, ενόψει της αναμενόμενης σχετικής εξαγγελίας του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ στις 7 Σεπτεμβρίου, καθώς πρέπει να διευκρινισθούν πολλές λεπτομέρειες πριν ανάψει το πράσινο φως για χρηματοδότηση από το Ταμείο.

Πάντως, με βάση τις μέχρι σήμερα συζητήσεις το μοντέλο που φαίνεται να διαμορφώνεται προβλέπει τη χρηματοδότηση κατά 50%, δηλαδή 1 δισ. ευρώ, από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και κατά το υπόλοιπο 50% από δάνεια των τραπεζών.

Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί στο πρόγραμμα θα μπορεί να δανειοδοτηθεί από την τράπεζα που τον εξυπηρετεί με επιτόκιο που θα αντιστοιχεί στον μέσο όρο του επιτοκίου στεγαστικού δανείου της τράπεζας και του επιτοκίου του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι πολύ χαμηλό. Επί της ουσίας θα πάρει δάνειο με λίγο πάνω από το μισό επιτόκιο του συνηθισμένου στεγαστικού, σύμφωνα με πηγές.

