Με μειωμένη απόδοση τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 6μηνης διάρκειας

Στο 2,71% διαμορφώθηκε η απόδοση των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 6μηνης διάρκειας στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, έναντι 2,85% που είχε διαμορφωθεί στη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,060 δισ. ευρώ έναντι 500 εκατ. ευρώ που προσδοκούσε να αντλήσει το Δημόσιο με αποτέλεσμα η υπερκάλυψη να φθάσει τις 2,12 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

