Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία έχει ωθήσει τις τιμές σε ιστορικά υψηλά, έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για τον αγωγό EastMed δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Michael Wirth, στο ενεργειακό συνέδριο CERAWeek.



Ο Wirth υποβάθμισε τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και της επακόλουθης πιθανότητας για ενεργειακή κρίση.

Ο αγωγός EastMed, που προορίζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα ισραηλινά ύδατα στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Κύπρου, ανακοινώθηκε το 2016 και έχουν υπογραφεί αρκετές συμφωνίες μεταξύ των τριών χωρών για το θέμα. Τα τρία κράτη στόχευαν να ολοκληρώσουν το έργο των 6 δισ. ευρώ έως το 2025, αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για αυτό.



Τον περασμένο Ιανουάριο, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο ότι δεν υποστήριζαν πλέον τον προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου EastMed από το Ισραήλ προς την Ευρώπη, επικαλούμενη την ανάγκη να «(επιτραπούν) οι μελλοντικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προς όφελος των εθνών της περιφέρεια.



Η κυβέρνηση Μπάιντεν ζήτησε από το Ισραήλ πριν από τρεις εβδομάδες εάν θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση πιθανών ελλείψεων φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν όψει μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios. Όπως σημειώνεται, η προσέγγιση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Μπάιντεν να προετοιμαστεί για ένα σενάριο όπου ένας πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει τη Ρωσία σε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

#Europe's natural #gas shortage, which has pushed prices to multi-year highs, has revived talk of a Mediterranean Sea pipeline that could carry gas from #Israel to European customers.https://t.co/5diwgTAYB1