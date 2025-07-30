Το Παρίσι ασκεί πιέσεις για να εξαιρεθεί από τους αμερικανικούς δασμούς ο κλάδος «οίνων και οινοπνευματωδών ποτών», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας.
«Αυτό το οποίο επιδιώκουμε πολύ ξεκάθαρα είναι μια εξαίρεση για τον κλάδο των οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών, πέραν του τομέα της αεροναυπηγικής», δήλωσε ο Λοράν Σεν Μαρτέν, ύστερα από συνάντηση με εκπροσώπους κλάδων που επηρεάζονται από τη συμφωνία η οποία προβλέπει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ από την 1η Αυγούστου.
