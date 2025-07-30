Λογαριασμός
Γαλλία: Επιδιώκει εξαίρεση των κρασιών και άλλων οινοπνευματωδών ποτών από τους αμερικανικούς δασμούς

«Αυτό το οποίο επιδιώκουμε πολύ ξεκάθαρα είναι μια εξαίρεση για τον κλάδο των οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών, πέραν του τομέα της αεροναυπηγικής»

Σαμπάνια

Το Παρίσι ασκεί πιέσεις για να εξαιρεθεί από τους αμερικανικούς δασμούς ο κλάδος «οίνων και οινοπνευματωδών ποτών», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας.

«Αυτό το οποίο επιδιώκουμε πολύ ξεκάθαρα είναι μια εξαίρεση για τον κλάδο των οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών, πέραν του τομέα της αεροναυπηγικής», δήλωσε ο Λοράν Σεν Μαρτέν, ύστερα από συνάντηση με εκπροσώπους κλάδων που επηρεάζονται από τη συμφωνία η οποία προβλέπει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ από την 1η Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

