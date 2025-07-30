Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε και πάλι σήμερα την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) να μειώσει τα βασικά επιτόκια μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο απ΄ό,τι αναμενόταν στο δεύτερο τρίμηνο.

«Δεύτερο τρίμηνο. Το ΑΕΠ μόλις βγήκε, 3%, πολύ καλύτερα από ότι αναμενόταν. Η Fed πρέπει να μειώσει τώρα το επιτόκιο. Δεν υπάρχει Πληθωρισμός! Αφήστε τον κόσμο να αγοράσει και να αναχρηματοδοτήσει το σπίτι του!", έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, αναφερόμενος στον διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και καθώς η κεντρική τράπεζα ετοιμάζεται να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα σύμφωνα με τους αναλυτές.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε 3,0% σε ετήσια βάση το περασμένο τρίμηνο, ανέφερε το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του υπουργείου Εμπορίου στην προκαταρκτική εκτίμησή του για το ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η οικονομία είχε συρρικνωθεί 0,5% το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

