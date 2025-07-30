Με οριακά κέρδη έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, αν και στο μεγαλύτερο μέρος οι τιμές των μετοχών κινήθηκαν με ήπιες πτωτικές τάσεις.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, του ΟΛΠ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.976,98 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.963,77 μονάδες (-0,60%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,41 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.377.477 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+3,03%), του ΟΛΠ (+2,99%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,88%) και της Elvalhalcor (+1,37%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,96%), της Τιτάν (-1,66%), της Κύπρου (-1,49%) και της Alpha Bank (-1,22%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.959.779 και 8.751.826 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 38,29 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 38,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 49 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+12,30%) και Μουζάκης (+9,68%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-4,81%) και CPI (-4,06%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,1800 +1,15%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,6000 -1,49%

OPTIMA: 7,1100 -0,56%

ΤΙΤΑΝ: 35,5000 -1,66%

ALPHA BANK: 3,2450 -1,22%

AEGEAN AIRLINES: 12,5000 -0,16%

VIOHALCO: 6,1600 +0,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,4000 +2,88%

ΔΑΑ: 9,9600 -0,20%

ΔΕΗ: 14,0800 +0,21%

COCA COLA HBC: 45,3800 -0,57%

ΕΛΠΕ: 7,7500 +0,71%

ELVALHALCOR: 2,5850 +1,37%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,9100 -0,87%

ΕΥΔΑΠ: 7,4900 -1,96%

EUROBANK: 3,2200 +0,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6200 +0,91%

MOTOR OIL: 25,2800 +0,40%

JUMBO: 30,1600 +0,53%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 47,5600 +3,03%

ΟΛΠ: 48,2500 +2,99%

ΟΠΑΠ: 19,1500 +1,00%

ΟΤΕ: 15,6400 -0,57%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8140 -0,21%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3400 +0,76%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

