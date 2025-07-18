Οι παραγωγοί σαμπάνιας στη βορειοανατολική Γαλλία πρέπει να βρουν νέες αγορές μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για δασμούς 30% στις εξαγωγές της ΕΕ.

Κάποιοι παραγωγοί προτείνουν τη Βραζιλία, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Νότια Αφρική ως νέους προορισμούς εξαγωγών.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά σαμπάνιας με 10% σε όγκο και 15% σε αξία και οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι δασμοί θα αυξήσουν τις τιμές για τους καταναλωτές και θα απειλήσουν θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνει το Reuters.

«Οι επιπτώσεις για τις εξαγωγές σαμπάνιας θα είναι σοβαρές, επειδή θα σημαίνουν απώλεια εισοδήματος από τις πωλήσεις μπουκαλιών», δήλωσε ο Stephane Vignon, του οποίου η οικογένεια παράγει σαμπάνια στο Verzenay από το 1946.

Με το 70% των πωλήσεων σαμπάνιας να συγκεντρώνεται σήμερα σε μόλις πέντε χώρες, οι δασμοί θα πρέπει να ωθήσουν τους παραγωγούς να αναζητήσουν νέες αγορές, δήλωσε ο Maxime Toubart, πρόεδρος του βιομηχανικού ομίλου Comite Champagne.

Ωστόσο, η αντικατάσταση των πωλήσεων στις ΗΠΑ δεν είναι εύκολη, πρόσθεσε.

«Δεν μπορούμε απλώς να πούμε ότι θα πουλήσουμε τρία εκατομμύρια λιγότερα μπουκάλια στις ΗΠΑ και να τα πουλήσουμε στην Ιαπωνία. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σήμερα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

