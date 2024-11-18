FLEXOPΑCK: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 20 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της εταιρείας FLEXOPΑCK ανακοίνωσε ότι υπεγράφη σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 20 εκατ. ευρώ. Το δάνειο θα καλυφθεί στο σύνολό του από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ορίσθηκε επίσης πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την FLEXOPΑCK αφενός μεν για την ολική εξόφληση και αποπληρωμή προηγουμένων κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 10.500.000 ευρώ που είχαν καλυφθεί αμφότερα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και αφετέρου ποσό 9.500.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, προς εξυπηρέτηση των εταιρικών της σκοπών και ιδίως του επενδυτικού της προγράμματος.

