Διατηρείται το θετικό κλίμα στην αγορά ομολόγων, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μία ακόμη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πριν από την εκπνοή του έτους.

Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από δηλώσεις και τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και κεντρικών τραπεζιτών. Σήμερα ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας και μέλος της ΕΚΤ Ολι Ρεν προανήγγειλε νέες μειώσεις των επιτοκίων εκτιμώντας ότι το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα έχει διαμορφωθεί στο λεγόμενο , ουδέτερο επίπεδο μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς. Το ουδέτερο επιτόκιο καταθέσεων σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών κυμαίνεται μεταξύ 2,2% - 2,8% από το 3,25% που είναι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές φέτος, καθώς οι τιμές έχουν υποχωρήσει .

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά ομολόγων καταγράφηκε υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Ο όγκος των συναλλαγών στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) διαμορφώθηκε στα 64 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 30εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές πώλησης.

Η απόδοση η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,19% από , έναντι 2,39% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,85%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

