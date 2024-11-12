Λογαριασμός
Νέα μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ προεξοφλούν τα ομόλογα

Η ΕΚΤ έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές φέτος - Οι εκτιμήσεις του επικεφαλής τραπεζίτη της Φινλανδίας, Όλι Ρεν

EKT

Διατηρείται το θετικό κλίμα στην αγορά ομολόγων, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μία ακόμη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πριν από την εκπνοή του έτους.

Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από δηλώσεις και τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και κεντρικών τραπεζιτών. Σήμερα ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας και μέλος της ΕΚΤ Ολι Ρεν προανήγγειλε νέες μειώσεις των επιτοκίων εκτιμώντας ότι το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα έχει διαμορφωθεί στο λεγόμενο , ουδέτερο επίπεδο μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς. Το ουδέτερο επιτόκιο καταθέσεων σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών κυμαίνεται μεταξύ 2,2% - 2,8% από το 3,25% που είναι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές φέτος, καθώς οι τιμές έχουν υποχωρήσει .

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά ομολόγων καταγράφηκε υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Ο όγκος των συναλλαγών στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) διαμορφώθηκε στα 64 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 30εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές πώλησης.

Η απόδοση η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,19% από , έναντι 2,39% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,85% 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΕΚΤ επιτόκια
